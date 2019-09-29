蘋果公司避與院線交惡　原創片首播非Apple TV+

外國媒體報道，蘋果公司的原創電影《大象女王》(The Elephant Queen)將在電影院上映，早於Apple自家串流服務Apple TV+在11月1日推出的日子，這或反映串流媒體愈來愈難擺脫院線。

報道指，蘋果公司的長篇原創電影會先在電影院放映幾周，然後再在Apple TV+播放，這也意味着，Apple TV+上線11月上線時的主要內容可能會以劇集為主。

除了《大象女王》外，蘋果在11月到12月還有多部電影準備上映，包括講述一個穆斯林女孩故事的《Hala》上映，及《銀行家》。

分析認為，Apple作出這一決定，很可能是避免像Netflix一樣跟傳統院線產生嚴重的矛盾。

Netflix憑藉原創電影《羅馬》在奧斯卡金像獎獲得了最佳外語片在內的多項大獎，但有名導演在奧斯卡金像獎主辦方的理事會上提出取消串流媒體電影競選資格的建議。除了好萊塢電影人的聲討，Netflix在歐洲幾個知名電影節上都遭到了抵制。

有意見指出，隨着迪士尼、華納等傳統製片商也開始佈局串流媒體，「串流媒體+院線」正在成為影視內容發行的一大趨勢。

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