環球央行續鬥減息　本周邊間響頭炮？

市場繼續關注央行貨幣政策對環球匯市的影響，澳洲央行本周二公布議息結果，行長洛威早前對經濟作出樂觀評估，但同時暗示會致力避免澳元升值。市場預料該行本周將減息25點子，為今年第三度減息，將主要利率降至0.75厘。

印度央行下周五料減息25點子，將回購利率降至5.15厘。日本央行本周二公布第三季《短觀》經濟報告，或對該行下次議息會否放水提供啟示。

美國數據方面，當地九月份就業數據本周五出爐，非農業職位增長料由前一個月的13萬個加速至14萬個，失業率則料維持於3.7%。

美國眾議院民主黨對總統特朗普啟動彈劾調查，為市場帶來不明朗，加上市傳美國政府擬向在美上市的中概股施壓除牌，拖累美股三大指數上周五均收跌，主要反映科技股走勢的納指更跌穿8,000點關，收報7,939，跌1.13%。不過，若以史為鑑，投資者毋須過分擔心。

市場策略員指出，前總統克林頓遭到彈劾的案件與當前情況最為相似，當時眾議院於1998年10月投票，對有關其性騷擾的指控啟動調查。由於遠未達到三分之二的多數票，參議院於1999年2月宣布對克林頓的兩項指控不成立。據Bespoke資料，於1998年1月，即克林頓性醜聞爆發時，到參議院宣布他無罪期間，標指累漲28%。

候任國際貨幣基金（IMF）總裁格奧爾基耶娃警告，全球應對經濟下滑的能力可能很快受到考驗，原因包括可用的貨幣政策工具和聯合行動受限，承諾上任後首要任務是盡量降低危機爆發的風險，以及準備好應對經濟下滑。

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