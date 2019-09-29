港股前瞻：內憂外患夾擊　恒指料下試25500點

十一長假將至，滬深股市周二起休市至十月八日復市，港股通南向交易於上周五已率先暫停。證券界分析指，受中美貿易談判不明朗及本港政局不穩的「雙重夾擊」，加上缺乏北水流入下，港股將會「冇運行」，預計恒生指數本周初將下試25,500點。

上周五市傳美國正研究向在美上市的中概股施壓除牌，拖累上周五美國上市的中概股幾全線下挫，而香港主要藍籌的美國預託證券（ADR）表現亦受壓，按此恒指周一或低開223點，低見25,731。

中投傲揚基金經理溫鋼城直言，目前恒指基本上已跌回到港府九月初宣布撤回《逃犯條例》修訂前的水平，一旦跌穿25,500點，即代表撤回修例對市場的刺激作用已經完結，投資者對市場信心大減。加上中美貿易談判不明朗等外圍消息影響，估計港股十月走勢仍然非常波動，建議投資者審慎觀望大市，短期內不宜短炒。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基不期望中美貿易談判有突破發展，更憂慮談判將會為市場帶來「兩極化」的效果，即談判達成部分協議，港股反彈做好；但當談判破裂，貿易戰進一步加劇，宏觀經濟風險增加，港股勢大幅下跌。另外，本地經濟疲弱及英國脫歐問題未解決的情況下，他展望港股十月表現差。

溫鋼城認為，公用、內需、物管及手機設備股會有較佳的表現。特別是5G手機預計明年第三季推出，勢掀起新型手機熱潮，預計手機設備股舜宇光學（02382）及瑞聲科技（02018）將受惠。不過，溫指目前大市波動，最好待股價比現時跌約一至兩成才入市，建議投資者分階段買入。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。