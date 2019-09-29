傳花旗、RSA保險高層候選滙控新行政總裁

報道指，滙豐委任諮詢及獵頭公司億康先達(Egon Zehnder)協助招聘程序，由於集團主要盈利貢獻來自亞洲市場，因此亞洲區的工作經驗，為當選行政總裁的主要考慮因素。

鮑史汶於2012至2015年期間曾於花旗負責亞太區業務，Stephen Hester則曾於皇家蘇格蘭銀行任行政總裁約5年。

需留意是，滙控現時由祈耀年接替范寧任臨時行政總一職，集團早前亦透露，招聘程序料於6至12個月內完成，會考慮內部及外界人選，故祈耀年亦是熱門人選之一。

范寧在任18個月期間推動多項目標及改革措施，市場分析普遍認為，范寧突然退任令市場感到驚訝，亦難以得知背後真正原因，相信直到有新任行政總裁上任後，才能確立集團未來發展方向。

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