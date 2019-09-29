樓價UPDATES：港島二手樓再現400萬以下成交

港島二手樓再現400萬元以下買賣，北角嘉運大廈開放式單位，僅以306萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角嘉運大廈高層C室，實用面積153方呎，開放式間隔，原業主以306萬元易手，實用呎價20,000元，單位市值租金約10,000元，租金回報可達3.9厘，原業主於2011年3月以160萬元買入，持貨8年，帳面獲利146萬元，單位升值91%。

●北角DIVA中層B室，實用面積約493方呎，兩房間隔，外望享開揚景觀，最終獲買家以968萬元承接，實用呎價約19,635元，原業主約於2014年5月份，以約951.1萬元購入，持貨約5年，轉手帳面獲利約16.9萬元，物業升值約2%。

●鰂魚涌居屋康山花園3座高層B室，實用面積約592方呎，原則三房改兩房間隔，放租約兩個星期，原先開價26,000元，經議價後微減1,000元或約3.8%，以25,000元獲承租，實用呎租約42元，原業主於2013年5月，以660萬元購入，現租出享租金回報率約4.5厘。

●小西灣藍灣半島1座高層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，望山景及海景，屬屋苑內的優質放租盤，獲同區租客以月租19,800元承租，實用呎租約43.5元，業主於2008年5月以約339.8萬元購入，租金回報約7厘。

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九龍區

●長沙灣宇晴軒2座極高層G室兩房戶，實用面積約452方呎，以約20,800元放租僅一天，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,200元，以19,600元租出，實用呎租約43.4元，新租客為夫婦，心儀單位裝修雅致，故睇樓兩次後拍板決定承租。

●奧運站維港灣6座高層A室，實用面積700方呎，三房連一套房間隔，景觀開揚及少量海景，吸引本地家庭客承租，每月租金31,000元，實用呎租約44.3元，業主於1998年12月斥資約476.5萬元購得，回報率約7.8厘。

●奧運站凱帆軒3座低層C室，兩房間隔，望海景，實用面積約446方呎，以約22,000元放租僅10天，獲外區客洽詢，業主主動減價約2,000元，單位以20,000元租出，實用呎租約44.8元。

●西南九龍匯璽II第5B座低層D室，實用面積約354方呎，一房間隔，日前獲租客以17,900元承租，實用呎租約51元，業主在2018年9月以約784.8萬元買入，現租出可享租金回報率約3厘。

●旺角利奧坊．曉岸2座中層C室，實用面積256方呎，一房間隔，以15,500元租予地勤人員，實用呎租約60.5元，業主於2015年10月以437.955萬元購得，按現水平租金計，回報率逾4.2厘。

●新蒲崗譽．港灣6座高層C室三房戶，望啟德市景，實用面積約760方呎，以約29,000元放租約兩個月，雙方議價後減價2,500元，以26,500元租出，實用呎租約34.9元，業主於2009年5月以約809萬元購入，現享回報約3.9厘。

●鑽石山居屋龍蟠苑F座中層8室，實用面積353方呎，一房間隔，放盤兩星期，最初開價380萬元，議價後於未補價第二市場以365萬元成交，實用呎價10,340元，新買家為同區客，鍾情屋苑鄰近港鐵站，沙中線亦即將通車，感出入方便，即決定入市自用。

●將軍澳蔚藍灣畔1座低層B室，實用面積664方呎，屬三房間隔，吸引公司租客承租，月租23,800元，實用呎租約35.8元，業主於2004年10月以288萬元購得，按現租金水平計，回報率近10厘。

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新界區

●元朗錦綉花園F段第九街單號屋，實用面積約891方呎，三房間隔，望樓景，放租近一個月，原開價25,000元，經議價後減價2,000元或約8%，終以23,000元獲承租，實用呎租約26元，原業主於1991年6月以110萬元購入，以現時同類型單位做價980萬元計，租出享租金回報率約2.8厘。

●元朗御豪山莊本月首宗成交，單位為1座低層A室，實用面積約687方呎，套三房間隔，以700萬元放售，及後微減12萬，以688萬元沽出，實用呎價約10,015元，原業主約於2015年5月以約580萬元買入。持貨4年帳面獲利約108萬元，物業升價約19%。

●元朗尚豪庭3座高層B室，實用面積440方呎，兩房間隔，叫價665萬元，最終以661萬元沽出，實用呎價15,022元，原業主於2014年5月以410萬元買入，持貨5年多，帳面獲利251萬元，升值約61%。

●東涌水藍‧天岸5座中低層A室，實用面積約749方呎，套三房間隔，望機場海景，原先叫租24,000元，議價後減租3,000元或約13%，以21,000元獲承租，實用呎租約28元，業主約於2011年3月以約622萬元購入，出租可享租金回報逾4厘。

●馬鞍山海典灣1座低層D室，實用面積692方呎，三房間隔，原先開價988萬，微減38萬元，減幅約4%，以950萬元獲區內買家承接，實用呎價13,728元，原業主於2003年12月購入上址，當時作價286萬元，持貨15年多至今沽售，帳面獲利664元離場，單位期內升值2.3倍。

●馬鞍山迎海3座高層E室，實用面積約798方呎，屬套三房連工人套房間隔，享海景，放盤約一個月，新近獲家庭客議價後以28,000元承租，實用呎租約35.1元，業主於2016年10月份以約1,288萬元購入，以現租值計算，回報率約2.6%。

●沙田欣廷軒5座低層C室，實用面積425方呎，兩房兩廳間隔，望園景，放盤一個月，原叫價760萬元，累減22萬元，減幅約3%，最終獲用家以738萬元承接，實用呎價17,365元，原業主於2008年12月購入，當時作價221萬元，持貨10年多至今沽售，帳面獲利517萬元，期內升值2.3倍。

●屯門凱德花園2座低層B室兩房戶，實用面積約325方呎，享開揚景，原業主有感近日市況波動，加上單位SSD期限剛過，故決定放售套現，吸引區內用家興趣，最終議價後以408萬元成交，實用呎價約12,554元。

●屯門豐景園4座高層5室，實用面積341方呎，兩房一廳間隔，日前獲區內客承租，月租11,000元，實用呎租32.3元，如以現時同類型單位的銀行估值價約507萬作計算，租金回報率可達2.6厘。

●屯門邁亞美海灣2座低層G室，實用面積450方呎，區內租客願意每次繳付兩個月租金，業主有見及此，亦減租500元，單位最終以月租11,000元租出，實用呎租24.4元。

●屯門大興花園2期5座高層D室，實用面積464方呎，兩房兩廳設計，外區租客願意預繳一年租金，因此業主亦減價1,000元，單位最終月租11,000元租出，實用呎租23.7元，如以同類型單位銀行估價約586萬元計，租金回報率達2.3厘。

●屯門好發大廈頂層連天台特色戶，實用面積297方呎，兩房間隔，以400萬元易手，實用呎價13,468元，新買家屬於用家，見近日市況有回調，即四出睇樓覓盤，見單位間隔四正，附有特色天台，便大膽還價洽購入市。

●天水圍居屋天富苑L座中層4室，實用面積506方呎，兩房兩廳設計，由放盤價490萬累積減價達27.2萬元，獲買家於已補價自由市場以462.8萬元購入自用，實用呎價9,146元，稍低市場價成交。

●上水皇府山1座中層C室，實用面積490方呎，兩房間隔，以605萬元易手，實用呎價12,347元，原業主則於2012年以368萬元購入，持貨約7年，是次易手帳面獲利約237萬元，單位升值約64.4%。

●大圍盛世1座南翼中層A室，實用面積688方呎，套三房間隔，以1,140萬元易手，實用呎價16,570元，原業主於2012年以683萬元購入，持貨7年，是次沽出單位帳面獲利457萬元，單位升值約66.9%。

●西貢下洋村單號屋低層戶，建築面積700方呎，兩房兩廳間隔，望山景，原叫價880萬元，減價80萬，減幅9%，終以800萬元沽出，建築呎價11,429元，原業主於2012年9月購入，當時作價441萬元，持貨7年至今轉售，帳面獲利359萬元，單位期內升值81%。

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