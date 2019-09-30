新創建：或沽非核心業務

公司應佔經營溢利（AOP）約75%來自公路、航空業務、基建三大核心業務。其中，截至六月底止的全年，航空業務AOP按年挫28%至約5億元，主因為收購開支和掉期合約產生的非現金虧損等所致。

執行董事何智恒表示，當中的飛機租賃業務會做好風險管理，目前飛機機齡平均為3.9年，餘下租賃期平均長6.8年，會繼續保持一個年輕的機隊，換言之未來會出售機齡較大的飛機和換入新飛機。

說到出售，巴士業務早前被傳會出售予中資公司，可是馬氏表示，該業務不時會收到商業建議，但目前會做好其營運，例如過去花了不少心思去改善其手機程式（APP）、更換巴士冀車隊年輕化、協助研發電動巴士等。他謂，出售與否主要考慮股東利益，而如果業務大，也不排除分拆上市的可能。

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