新創建：或沽非核心業務
2019年09月30日 00:01
東網電視更多新聞短片
新創建行政總裁馬紹祥（左）表示，對股東有利才會將業務分拆。旁為執行董事何智恒
新創建(00659)行政總裁馬紹祥於今年一月履新後，上周的全年業績發布會便見到公司將業務重新分為核心和非核心業務兩大類。馬氏稱，新分類方法令股東和投資者更易理解公司業務，未來對非核心業務包括港口、巴士和免稅店等如遇到好價，亦有可能將之出售。
公司應佔經營溢利（AOP）約75%來自公路、航空業務、基建三大核心業務。其中，截至六月底止的全年，航空業務AOP按年挫28%至約5億元，主因為收購開支和掉期合約產生的非現金虧損等所致。
執行董事何智恒表示，當中的飛機租賃業務會做好風險管理，目前飛機機齡平均為3.9年，餘下租賃期平均長6.8年，會繼續保持一個年輕的機隊，換言之未來會出售機齡較大的飛機和換入新飛機。
說到出售，巴士業務早前被傳會出售予中資公司，可是馬氏表示，該業務不時會收到商業建議，但目前會做好其營運，例如過去花了不少心思去改善其手機程式（APP）、更換巴士冀車隊年輕化、協助研發電動巴士等。他謂，出售與否主要考慮股東利益，而如果業務大，也不排除分拆上市的可能。
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。