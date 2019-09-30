復宏漢霖：加強國際化　拓歐洲市場

今年公司另有兩款生物類似藥已向中國當局遞交新藥申請，其中治療乳腺癌的生物類似藥與藥企Accord合作在歐洲進行商業化，向歐洲藥品管理局提交營銷申請。

劉氏提到，在生物類似藥上，公司的品質標準是嚴格按照國際標準實施，因為品質達到國際標準，就可以賣到國際市場，惟進入美國市場的法律障礙很高，故會格外謹慎。另外，由於公司藥品在成本、價格上具優勢，加上東南亞是快速增長的市場，將逐步拓展新興市場。

除了生物類似藥外，公司亦有研發創新藥。劉世高指，創新藥的研發期長，而且風險高，相對地生物類似藥研發成功率較高，故公司以生物類似藥起步，建立生物藥全產業平台的核心能力，並將該類藥品所產生的盈利用作研發，包括創新藥。

公司由復星醫藥（02196）分拆出來，身兼復星醫藥及復宏漢霖主席的陳啟宇指，兩企在不同方面存在合作空間，並產生協同效應，如團隊的研究、銷售渠道網絡等，而目前漢利康的銷售亦是雙方合作進行。劉世高補充，公司亦在復星國際（00656）旗下，若新藥未獲納入中國醫療保險名單中，亦可與復星旗下的健康保險業務合作。

陳氏又指，由於每個研發項目經費不一，未有限制研發開支的收入佔比，但強調會平衡效益，以把握中國醫藥發展黃金時期。

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