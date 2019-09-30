沈振盈　港股一浪低於一浪

期指結算前港股走勢仍然反覆，指數自9月13日反彈至27366點，全月高位之後，便連跌近10日，最終只能在25950水平附近結算。九月份大市先反彈後回落，皆因仍有很多的負面因素影響正在發酵。過去兩星期，港股走勢較美股為差，而近日，美股亦正在營造雙頂的形態，有短期見頂之勢。

從技術走勢分析，恒指自四月見頂之後，正處於一浪低於一浪的下跌趨勢。若今次跌浪是熊市三期的C浪的話，今次下跌浪的底部，是極有可能下破去年低位24540點。以量度幅度去計算，有機會下試23800或22000點。

若以玄學推算，本周的日子較反覆，星期一會反彈，之後的日子會較差，特別是星期五甲戌日，大市將有頗大的震盪。

本周每日股巿走勢預測：

周一（庚午日）：天干屬金地支屬火，火尅金之局，略作反彈

周二（辛未日）：假期

周三（壬申日）：天干屬水地支屬金，金生水之局，市況向淡

周四（癸酉日）： 天干屬水地支屬金，金生水之局，走勢疲弱

周五（甲戌日）：天干屬木地支屬土，木尅土之局，大幅震盪

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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