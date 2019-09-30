東網Money18 APP新介面　加強功能勝算大增

中美貿易戰、香港社會動盪，環球金融市場風起雲湧，股市大上大落，風險處處！不過，金融市場有危亦有機，正值此時，「東網Money18」推出全面升級的應用程式（APP），強化多項功能，助你投資趨吉避凶，在經濟逆風中轉危為機，決勝千里！

「東網Money18」全面升級的應用程式（APP），除了具備香港交易所指定的免費即秒股票報價功能外，更有最快最新的財經資訊和視頻直播、獨家捕捉當炒港股的「異動雷達」，以及最齊全的輪證資訊。同時，專業股票數據以至名家貼士亦應有盡有。

「東網Money18」APP現可於Google Play及App Store免費下載。最新強化功能，包括獨家提供的「異動雷達」，此選股神器設有最新的股票技術指標，強勢及弱勢異動股一目了然，讓用戶運籌帷幄。

至於新設的「新聞總覽」有齊全城最快財經消息，用戶可得悉金融市場最新動向、港股及外圍股市表現、樓市成交、國際金融大趨勢，永遠快人一步掌握「錢」途。

此外，「貼市貼士」有齊不同股壇名家的投資心得、個股評析、商品期貨教路等，用戶可從中獲得最新最精投資路向。

其他功能如「輪證搜尋」及「窩輪20大」有助發掘當炒股及輪證；「投資理財」內容應有盡有，而且還有「東網電視財經」的精彩視頻節目，讓你勝券在握！財圈人士使用後，一致予以高度評價，指新APP介面清新，內容實用豐富，且清楚易用，值得推介。

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