【地產專題】二手樓價時光倒流　逸樺園累劈四球重返兩年前

業主劈價套現，各類二手住宅樓價「時光倒流」。其中鰂魚涌逸樺園2座一個中低層單位，放盤僅約一個多月，前後累劈400萬元，終僅以約1,700萬元售出，重返約兩年前價位。若以單位實用面積821方呎計，呎價20,706元。

市場消息稱，上址八月時放售，最初開價2,100萬元，直至約兩個星期前，已降價至約1,880萬元。原業主見近日社會活動持續，加上單位於2011年時僅以近1,100萬元購入，現時出貨已有一定賺幅，決定再減價180萬元，終獲用家承接。

據了解，同面積另一個中層單位，今年五月成交價達2,230萬元，期內價格挫逾20%。而同類型單位2017年9月曾售1,820萬元。

公營房屋入場門檻較低，其中已補價自由市場亦連錄跌價個案。美聯黃家明表示，牛頭角居屋樂雅苑F座中層8室，實用面積447方呎，七月份放盤開價595萬元。為求出貨，減四口價共90萬元，有同區租客睇樓兩小時即洽購單位，終以505萬元購入，做價重返今年4月水平，呎價11,298元。

祥益胡志偉稱，屯門公屋山景邨景華樓C翼高層12室，實用面積296方呎，原業主心急出售，放盤三日劈價逾10%，即吸引6組客睇樓。單位最後以267萬元沽出，呎價9,020元。是次做價跌穿三球，重返2017年11月價位，比同類型單位本月初成交價跌近14%。

此外，回顧過去周六、日整體樓市交投。中原表示，十大藍籌屋苑期內錄約12宗買賣，按周少約14.3%。當中成交集中於新界區，其中沙田第一城錄3宗最多。

而同期天水圍嘉湖山莊亦錄2宗，成交呎價再失守1萬元。祥益謝利官透露，該盤景湖居9座高層C室三房單位，實用面積546方呎，放盤僅五日。原業主恐樓價續被社會氣氛拖累，減價52萬元，吸引外區人士不睇樓情況下，即以523萬元入市，呎價9,579元。

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