【產經專題】美匯指數「破百」可期　專家預警資產大波動

美國總統特朗普一直擔憂強美元影響其連任，惟反映美元兌主要國際貨幣匯價的美匯指數自今年初已累升逾3%，若以2018年初低位更累升逾一成，估計破100點大關將指日可待。不過，外匯經紀商ForexTime最新報告擔心，受避險情緒高漲導致美元強勢，或令環球資產價格出現大波動。

ForexTime全球貨幣策略及市場研究主管Jameel Ahmad在報告中表示，對於資金流入美元並不感到意外，因為美國明年經濟增長預計仍有最少2%，反而歐洲經濟卻被衰退陰霾籠罩；英國脫歐引發的混亂亦令投資者遠離英鎊；加上中美貿易戰遲遲未解決，令新興市場貨幣很難短期內重拾升軌。

事實上，歐元匯價年初至今跌幅已達4%，兌美元匯率目前在1.09關徘徊，創逾兩年低位。這與早前歐洲央行減息，並宣布重啟買債計劃不無關係。相對於歐洲央行的大手放水，美聯儲對於會否繼續減息仍態度曖昧。值得注意的是，歐元在美匯指數公式中權重佔比逾半，這意味着美元的強勢，很大程度歸因於歐元下挫。

報告又表示，隨着美元上漲，黃金價格有機會回跌至1,500美元水平，並為投資者提供買入機會。除非中美能夠短期內達成貿易協議，不然的話，全球經濟憂慮只會令各國央行放鬆貨幣政策，令金價將再度反彈。

事實上，儘管聯儲局的不肯大手減息，令一眾「鴿派」人士失望，但市場也並非一面倒看好美元走勢。因應近日美元流動性不足，尤其是九月十七日以來，聯儲局已多次向銀行體系注入流動性，故亦有分析預期聯儲局會重啟買債，為市場注入長期流動性。外資大行摩根士丹利就認為，不論當局是否採取行動，都有機會導致美元下跌。

摩根士丹利全球外匯策略負責人Hans Redeker表示，若聯儲局回應市場呼籲，進行2,500億美元的買債計劃，將會令美元供應增加，銀行存放在聯儲局的超額準備金亦會增至1.5萬億美元水平。

Redeker表示，每當超額準備金上升，美元就會下跌「自一四年以來一直都是如此。」他預期在此情況下，美匯指數於明年一月會跌至95，明年下半年更會挫至91水平。他續指，若聯儲局不採取行動，那麼投資者將會擔憂美元風險資產因資金緊絀而爆煲，引發拋售潮，最終亦會對美元構成風險。

星展銀行（香港）投資總監辦公室高級投資策略師李振豪表示，環球避險情緒揮之不去，驅使資金從其他成熟經濟體流走尋求「避風港」，刺激美匯指數及金價年內雙雙上揚。此外，受季節性因素影響，美元資金需求轉趨熱熾，帶動美元拆息急升及美匯指數轉強。

李振豪預計，十月中旬後，中美貿易談判、英國脫歐及美國議息等問題接踵而至，資金或先行流入美元停泊，料美匯指數年內可望衝破100大關。而避險情緒亦能繼續支持金價升勢，年底目標價為每安士1,550美元。

環球資金流動與各地資產市場表現息息相關，他警告若美元持續轉強，有機會使持有大量美元債券的新興市場國家債務違約，並引起信心危機，屆時資金或紛紛流出新興市場，當地股市有機會隨之遭殃。

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