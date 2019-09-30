【市前重點睇】美匯續強　金價回軟

●美匯指數持續在99樓上，最新報99.09；圓匯報107.9；歐元兌美元報1.094；英鎊處1.229。港匯弱見7.8413。離岸人民幣(CNH)回調至7.13水平。金價低見1,494美元，布油報62.14美元，紐油企56.11美元。道指期貨升54點。另外，中國將公布9月份製造業採購經理指數(PMI)。

-美國財政部表示當前沒有計劃阻止中國公司在美國上市，不過並未回應是否可能會採取其他行動。

●美國總統特朗普簽臨時開支法案，避免政府停擺至11月21日。

●特朗普的烏克蘭醜聞發酵，比穆勒調查構成更大威脅。

●國務院副總理劉鶴十一假期後率團訪美展開高級經貿磋商。

●港股ADR指數全日受挫，按比例計算，收報25,734點，跌220點或0.86%。

●10月恒生指數夜期收報25,669點，跌319點，低水286點，成交30,989張。10月H股指數夜期收報10,028點，跌159點，低水121點，成交25,568張。

●美國10年期國債孳息率下跌1.2點子，報1.6801厘。

●紐約期油上周五收報每桶55.91美元，跌50美仙，全周累跌3.8%；布蘭特期油收報每桶61.91美元，跌83美仙，全周累跌3.7%。也門官員稱沙特同意與胡塞武裝達成有限停火，沙特阿美的產量已恢復至980萬桶/日，與襲擊前的水平相若。

●紐約期金上周五收報每安士1,506.4美元，跌8.8美元或0.6%，創自9月19日以來收市新低，全星期計則累跌0.6%。

●市傳英國政府計劃在本周保守黨會議後，提出新的脫歐協議方案，以打破僵局。首相約翰遜暗示，即便未能在10月底完成脫歐任務，也不會辭職。

●人民銀行發布第三季政策例會聲明稱，經濟下行壓力加大，外圍不確定、不穩定因素增多，將加大逆周期調節力度，促進實際利率明顯降低。

●中國外匯局：第二季經常帳順差向下修訂至462億美元，預計2019全年經常帳有可能延續小幅順差格局。

●市傳港交所高層將訪問英國倫敦，並會接觸倫敦證券交易所(LSE)股東，就收購一事進行溝通。市傳香交所與銀行談判，尋求近百億美元貸款用於收購倫敦證交所。

●財政司司長陳茂波表示，「經濟颱風」愈吹愈近，更形容「當風位」已遠超「3號風球」，相信第三季經濟可能負增長，技術上進入衰退；另會研究放寬按揭保險。

●傳花旗全球消費銀行業務執行長鮑史汶(Stephen Bird)、英國RSA保險集團行政總裁Stephen Hester均候選滙控新行政總裁。

●南韓外長康京和在與新任日本外相會面後表示，日韓在貿易和戰時勞工補償問題上仍陷入僵局。

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