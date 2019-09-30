【股民熱話】行業榮景不再　香港地產股大勢已去？

全球經濟不景，香港經濟受內外夾擊更是「衰多幾錢重」，加上近幾個月發生的社會事件，逼迫港府加快正視基層房屋短缺問題。經濟周期下行不利，加上房屋供應增加，皆促使香港地產市道展開調整，地產股最風光的日子好可能已成過去！

香港樓價自從2003年見底之後反覆向上。2008年金融海嘯，全球央行實施量化寬鬆，資金氾濫，加上內地大量熱錢尋求出路，香港樓市便如魚得水，樓價扶搖直上，嚴重脫離香港市民的負擔能力，令土地失衡問題惡化。地產代理的二手樓價指數，2008年升至今年的高位已累升兩倍，可香港的實際平均工資增幅遠遠未能追上這個升幅。樓價高不可攀，加上來自內地源源不絕的物業投資需求，這幾年各大地產股的收入和利潤都處於高位。

不過，近日各區大型屋苑不時出現逾一成的劈價成交，啟德商業地王先撻訂後流標，都在反映無論是住宅抑或商用物業市道都開始吹淡風，這與經濟景氣表現基本一致。

值得留意的一個現象是，近年地產股的股價較每股資產淨值維持大折讓，一定程度反映高樓價的風險，市場對於地產股的資產淨值打折。事實上，地產股的土地儲備價值存在諸多變數，尤其是土地政策風險。

土地政策既是香港社會的重大議題，在社會氣氛緊張之下，到底港府的房屋政策會否醞釀大變，地產商又能夠做甚麼來疏導風險，都是投資者需要關注的地方。近期有發展商主動捐出農地興建社會房屋，反映發展商願意適度讓利，以行動配合政府增加公共房屋的政策。

問題是，農地發展成住宅地，這些年涉及的重大問題，不在於發展商不願意發展，而在於港府各部門行政效率緩慢，各自為政，轉換用途、補地價，往往要以十年計的漫長歲月。到底嚟緊政府施政報告會否正視這個問題，不妨拭目以待，畢竟即使樓價跌，發展商的農地儲備成本不高，樓價調整，發展商都可以薄利多銷，貨如輪轉，亦有利可圖。

東方產經專欄作者帥哥

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