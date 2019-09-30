中國9月官方製造業PMI報49.8　連續5個月處收縮水平

中國9月份製造業採購經理指數(PMI)按月回升0.3個百分點，至49.8，為連續5個月在盛衰分界線之下，略高於預期的49.6，前值為49.5。

據統計局數據，按企業規模劃分，大型企業PMI為50.8%，高於上月0.4個百分點，連續位於擴張區間；中、小型企業PMI分別為48.6%和48.8% ，分別回升0.4和0.2個百分點。

官方製造業PMI於去年12月跌至盛衰分界線之下，及至今年3月及4月重回擴張區間，但在5月再度跌穿50，並持續多月在盛衰分界線之下。PMI作為經濟強弱分水嶺，指數高於50代表處於擴張水平，若低於50顯示行業處於收縮。

9月非製造業商務活動指數為53.7%，按月回落0.1個百分點。同期綜合PMI產出指數為53.1%，略高於上月0.1個百分點。

該局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，本月製造業PMI、生產需求均擴張，新訂單指數為50.5%，按月回升0.8個百分點，為5月份以來首次升至擴張區間；外貿狀況有所改善，新出口訂單指數按月回升1個百分點；隨着一系列扶持實體經濟發展的政策措施相繼推出，製造業企業生產經營活動預期指數回升至第三季度的高位。

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