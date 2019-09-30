【專家點評】港股或下試25500點

外圍不明朗因素有增無減，美國眾議院將啟動彈劾特朗普調查，令兩黨陷入政治糾紛。此外，特朗普再度表現出其於中美貿易談判中的反覆取態，雖然他一度稱，貿易上容忍中國「傷害」的時間已經過去，又說不能接受與中國達成一個「不好的協議」，不過之後又表示可能會比市場預期更快達成協議。

事實上，市場對談判成果並未抱有太大期望，除非落實簽署，否則過程中的利好消息，料對市場的提振作用將較為有限及短暫，貿易相關股宜繼續觀望。

環球多家央行均採取較為寬鬆的貨幣政策，不過人民銀行指內地貨幣政策堅持「以我為主」，並不會急於如其他國家般，進行較大規模減息及量化寬鬆舉措，言論為減息預期降溫。

另外，根據財政部公布，今年首8個月，國有企業利潤總額為2.41萬億元人民幣，同比增6.1%，不過增速較今年1至7月放緩1.2%。A股方面，近日再度受制於3,000點水平，由於十一長假期臨近，加上投資者仍觀望中美貿易談判進展，料入市氣氛將轉趨審慎，3,000點為主要阻力位。

中美貿易戰對美國的零售影響開始浮現，當地9月消費者信心指數下跌至125.1，為9個月來最大跌幅，並遜於市場預期。10月為傳統的股災月，加上美股仍處於高位，若投資氣氛轉差，將較容易觸發獲利沽壓。

港股雖然已累積較大跌幅，惟技術上恒指已跌破保力加通道的中線，同時RSI及MACD亦轉弱，而且大市交投量偏低，料反覆向下的機會較大，25,500點為下個支持位。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡

(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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