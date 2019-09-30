m18講場：百威亞太上市大陣仗！港交所大會堂「染紅」

無論係上市儀式場外嘅電子屏幕，定係敲鑼背景板，全部都改為「百威紅」，就連茶几都印有公司logo，實行「滿堂紅」。

祝酒儀式上，公司捨棄香檳，改用自家啤酒，到場人士仲可以啤酒任飲添！會場中央仲擺咗啤酒塔，唔通係為唔飲凍啤嘅人士而設？據了解，公司特意預備500枝唔同嘅旗下品牌啤酒畀大家試試，與眾同歡。

除咗裝飾外，連上市儀式都獲特別禮遇。貴為香港今年最大型新股，巨鑼當然唔少得！仲要其他兩間小型新股讓路，喺「核心嘅外圍」舉行上市儀式。據了解，有關安排係「無得傾」，只能接受。港交所咁樣處理，會唔會惹嚟「大細超」之嫌？無論點都好，集資392億元嘅大型新股在港上市，都係喜事一樁，值得慶賀！

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