中國9月財新PMI報51.4　連續3個月回升

9月財新中國製造業採購經理人指數(PMI)報51.4，按月上升1個百分點，為連續3個月回升，並屬2018年3月以來高位，反映製造業景氣度持續改善，主要源於新訂單指數和產出指數的明顯回升。

財新PMI與官方製造業PMI走勢一致。統計局剛公布的9月製造業PMI報49.8，按月升0.3個百分點。

9月新訂單指數創18個月新高，其中新出口訂單指數雖有反彈，但仍處於收縮區間，顯示需求增加主要由內需帶動。廠商普遍反映，中美貿易戰持續繼續拖累出口銷售。另新訂單總量上升帶動廠商擴大生產，產出指數錄得2018年9月以來最高增速，增長主要集中在消費品類。

生產增加並未帶動就業回升，9月就業指數與上月持平，仍在收縮水平。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，9月中國經濟景氣度繼續呈改善迹象，主要受惠於內需的潛在增強，而中美貿易衝突對於出口、生產成本及企業家信心仍有明顯衝擊。近期中央政策強調形成強大國內市場的發展方向，基建項目的加快落實、產業升級的更積極推進、減稅降費紅利的釋放，有望對沖外需疲軟的影響，緩和中國經濟的下行壓力。

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