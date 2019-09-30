【即市分析】中資煤電股受國策所累？

東方產經專欄作者股博士：近期港股冇乜炒作主題，板塊表現自然亦缺乏焦點。見近期中資煤炭股及電力股明顯偏弱，皆因內地公布明年起取消煤電價格聯動機制，持貨者應該如何是好？

睇番政策消息，取消以往的聯動機制後，會將標桿上網電價機制改為「基準價+上下浮動」的市場化機制。至於具體的操作是，基準價按各地現行燃煤發電標杆上網電價確定，浮動範圍為上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%，具體電價則由發電企業、售電公司、電力用戶等通過協商或競價確定，但明年暫不上浮，特別要確保一般工商業平均電價「只降不升」。同時，居民及農業等民生範疇用電，則繼續執行現行目錄電價，確保穩定。

簡單而言，即係話電企盈利前景基本上「有減冇加」的機會較大，並反映中央將以電企來穩定其他企業，情況就類似中央要求內銀股全力支持微小企業，小股東要分擔維穩任務。

消息公布後多間大行發表報告，普遍都係唱淡為主，好似大行瑞銀指浮動電價對燃煤發電企業不利，對再生能源企業影響有限。摩通則認為，新電價機制對電力股不利，其中華能及華電就最受影響。花旗指出，新價格機制或利淡煤電股，獨立火電發電企業面臨電價下行風險，但同時指電價潛在下調可能會部分抵銷煤價下行的利好，維持對煤電股正面看法。

所以無論從基本面定技術面上考慮，暫時都睇唔到相關板塊有反彈條件，建議大家就算想博反彈，都係另覓佳選啦！

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