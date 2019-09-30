差估署：8月新界區細單位呎價大跌3.4%

據差餉物業估價署公布的8月私人住宅售價指數最新數據顯示，兩類面積單位跌幅同樣顯著。當中實用面積1,075方呎以上的大型住宅單指數報329.6點，按月跌約1.55%。今年截至8月份，則仍累升約6.56%。

至於實用面積1,075方呎及以下的中小型售價指數報392.8點，較7月下調約1.36%。今年首8個月則漲約8.54%。

此外，據該署臨時數據，今年8月份，各區實用面積431方呎以下細單位的平均每方呎售價走勢各異，當中新界及九龍區下跌，港島區仍向上。

新界區細單位平均每方呎售價約13,095港元，按月大幅下調約3.46%。以實用面積約430方呎單位計算，該類單位平均售價約563萬元。至於今年首8個月區內細戶已升達8.58%。

而九龍區同類單位平均呎價約14,696元，按月跌約0.44%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約631萬元。今年頭8個月呎價漲約11.04%。遠高於期間整體樓價升幅。

港島區細單位平均每方呎售價約17,961元，較7月上升約1.74%，亦創該區同類單位有紀錄新高。以實用面積約430方呎單位計，該區細戶平均售價約772萬。今年截至8月則累升約10.43%。

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