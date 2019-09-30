告別金管局　陳德霖：任內推樓市辣招逼不得已

今日(9月30日)為香港金融管理局總裁陳德霖任內最後一個上班日，他表示，香港樓市發展受一系列因素影響，尤以土地供應為根本，另市民購買力、按揭利率水平亦影響其中，目前市場按揭利率不算非常高水平，僅「2厘多啲」，認為有利資產市場，而按息不過3厘，仍不算高水平。

金管局過去推出8輪逆周期措施，令市民大呻上車艱難，出現供起樓但首期不足的情況。他回應指，香港土地遠遠不足，加上房屋需求強勁，惟有在此方面下藥，並指按揭證券公司有計劃資助首期不足者買樓。陳補充，按證公司以商業原則經營，過去協助數以萬計人士上車，而按保屬於保險金融產品，相信不時會就產品條件檢討，如需調整，會先作風險評估。

香港利率受美國利率走勢影響，他強調，兩者追近的過程中，並非如數學程式般，但美國減息對香港利率有一定影響。近日社會不安，無疑影響市場氣氛，不論樓市成交及價格均見回落迹象，若社會問題得以紓緩或解決，相信香港經濟有望回復正軌，但他未有正面回應，香港樓市是否已確認進入下行周期。

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