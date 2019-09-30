【瑞通推介】港交所連升3日　購沽證點揀？

瑞通認股證牛熊證銷售部：據報美國政府擬將在美國掛牌上市的中國企業除牌，以限制美國資金對中國企業的投資。市場憂慮中美關係惡化，道指上周五收跌70點或0.3%，報26,820點。其後美國財政部發言人指目前沒有計劃限制對華投資。

恒指上周五收報25,954點，跌87點或0.3%，今早曾挫逾100點，一度跌穿25,800點，其後轉為好淡爭持。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾370萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,700萬元，反映投資者對港股後市好淡分歧。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,422至26,499點。

美團上周連續四日創歷史新高，上周五曾高見81.4元，收市仍企81元，一周累升4.5%，大幅跑贏恒指同期1.8%跌幅。大市今早調整，美團今早挫逾2%，跌穿上周五盤中低位79元，下一支持留意10天線約77.4元。上周五分別有276萬元和79萬元淨流入其好倉和淡倉，當中，其淡倉已連續4個交易日錄資金淨流入。

重磅股友邦近期反覆偏軟，上周五低位見73.65元，創1個月低；今早續試此更低水平，回至73元邊，有機會考驗250天線72.6元的支持。上周五有逾590萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾400萬元淨流出。

另一權重金融股中國平安近日亦呈弱勢，上周五收市失守90元和100天線後；今早續隨市下滑，跌至89元水平，後市留意一個月低位約87.7元能否帶來支持。逾690萬元在上周五淨流入其好倉，淡倉同日則有逾510萬元淨流出。

有傳港交所商討70至80億英鎊銀團貸款，為收購倫交所集資。近兩周呈跌勢的港交所上周四及五連彈兩日，一度重上227元；今早好淡爭持，徘徊226元水平，下方留意近期222元低位支持。逾1,000萬元在上周五淨流入其好倉，淡倉同日則有55萬元淨流出。

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