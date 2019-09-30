【瑞通推介】港交所連升3日 購沽證點揀？
2019年09月30日 11:13
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瑞通認股證牛熊證銷售部：據報美國政府擬將在美國掛牌上市的中國企業除牌，以限制美國資金對中國企業的投資。市場憂慮中美關係惡化，道指上周五收跌70點或0.3%，報26,820點。其後美國財政部發言人指目前沒有計劃限制對華投資。
恒指上周五收報25,954點，跌87點或0.3%，今早曾挫逾100點，一度跌穿25,800點，其後轉為好淡爭持。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾370萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,700萬元，反映投資者對港股後市好淡分歧。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,422至26,499點。
美團上周連續四日創歷史新高，上周五曾高見81.4元，收市仍企81元，一周累升4.5%，大幅跑贏恒指同期1.8%跌幅。大市今早調整，美團今早挫逾2%，跌穿上周五盤中低位79元，下一支持留意10天線約77.4元。上周五分別有276萬元和79萬元淨流入其好倉和淡倉，當中，其淡倉已連續4個交易日錄資金淨流入。
重磅股友邦近期反覆偏軟，上周五低位見73.65元，創1個月低；今早續試此更低水平，回至73元邊，有機會考驗250天線72.6元的支持。上周五有逾590萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾400萬元淨流出。
另一權重金融股中國平安近日亦呈弱勢，上周五收市失守90元和100天線後；今早續隨市下滑，跌至89元水平，後市留意一個月低位約87.7元能否帶來支持。逾690萬元在上周五淨流入其好倉，淡倉同日則有逾510萬元淨流出。
有傳港交所商討70至80億英鎊銀團貸款，為收購倫交所集資。近兩周呈跌勢的港交所上周四及五連彈兩日，一度重上227元；今早好淡爭持，徘徊226元水平，下方留意近期222元低位支持。逾1,000萬元在上周五淨流入其好倉，淡倉同日則有55萬元淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
美團輕微價外、中年期購(29161)，行使價88.3元，2020年4月到期，實際槓桿5倍。
美團輕微價外、中短期沽(11021)，行使價70.93元，2020年2月到期，實際槓桿4.3倍。
友邦貼價、短期購(18755)，行使價75.05元，2019年12月到期，實際槓桿10.2倍。
友邦貼價、短期沽(21926)，行使價72.83元，2019年12月到期，實際槓桿8.4倍。
平保輕微價外、中短期購(23692)，行使價99.98元，2020年2月到期，實際槓桿12.7倍。
平保貼價、中短期沽(28731)，行使價88.88元，2020年3月到期，實際槓桿6.5倍。
港交貼價、中短期購(20314)，行使價238.9元，2020年1月到期，實際槓桿11倍。
港交貼價、短期沽(18817)，行使價228元，2019年12月到期，實際槓桿9.4倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(54448)，收回價25,310點，槓桿比率34.1倍。
恒指熊證(56523)，收回價26,590點，槓桿比率28.2倍。
美團牛證(56277)，收回價73.1元，槓桿比率7.7倍。
美團熊證(54755)，收回價88.6元，槓桿比率5.7倍。
友邦牛證(57802)，收回價70.07元，槓桿比率16.6倍。
友邦熊證(52302)，收回價81.6元，槓桿比率8倍。
平保牛證(58020)，收回價84.6元，槓桿比率12.8倍。
平保熊證(56521)，收回價95.8元，槓桿比率12.1倍。
港交牛證(60311)，收回價208.1元，槓桿比率8.7倍。
港交熊證(55953)，收回價239.9元，槓桿比率16.4倍。
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