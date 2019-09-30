【即市分析】汽車銷量改善　吉汽上望17元？

自中美貿易開戰，內地經濟持續下行，屬於貴價消費品的汽車大受影響，銷量低迷。不過，最新數據反映汽車銷量跌幅收窄，中國汽車工業協會數據顯示，8月份內地汽車銷量195.8萬輛，按年下跌6.9%；而7月份銷量則約165萬輛，按年跌7.7%，無論是銷量或跌幅都有改善。

參考各大行睇法，中銀國際發表報告，料吉利9月批發銷售可按年錄正增長，終止去年底以來銷量持續下跌的趨勢，更指有能力跑贏同業，投資評級由「持有」上調至「買入」，目標價由11元升至15元，此相當預測2020年市盈率12倍。另美銀美林及大和均發表報告預期，內地汽車銷售將於第四季復甦，在整個行業向好之下，均睇好吉利未來表現。

走勢方面，吉利上周五(27日)大升逾3.6%收報13.18元，一舉升穿10天及20天線，現時形態似足頭肩底，一旦突破頸線14元，量度升幅料達17元。惟10月份正值中美兩國重啟貿易談判，香港社會事件又未解決，不穩因素頗多，不如等時勢稍定，或股價破位後再追入都未遲。

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