【午市重點睇】人民幣反彈　油價回升

●亞洲市，美匯指數續在99.1水平；圓匯報107.9；歐元兌美元報1.093；英鎊企1.228。港匯最新處7.8413。離岸人民幣(CNH)曾反彈至7.1186，最新在7.12水平。金價在1,500美元水平徘徊，最新報1,492美元；布油彈上62.24美元後回順，紐油報56.09美元。道指期貨升105點。

-新股專輯：百威亞太開價27.4元，較招股價高1.4%；半日收報28.8元，較招股價27元高6.6%。

-異動股：中遠海能復牌曾挫近30%。

-異動股：達芙妮再瀉四成，兩日累挫73%。

-異動股：發現新油田，中石油升2%領漲藍籌。

-【專家點評】港股或下試25,500點。

●【即市分析】

●港元拆息︰隔夜息急飆至3.03厘，為近3個月高位。

●人民幣兌每美元中間價為7.0729，較上日上調2點子，結束兩連跌。

●人行暫停逆回購操作，淨回籠200億元人民幣。

●中國9月官方製造業PMI報49.8，連續5個月處收縮水平。

●中國9月財新PMI報51.4，連續3個月回升。

●差估署：8月私宅售價指數跌1.3%，連跌3個月。

-差估署：8月新界區細單位呎價大跌3.4%。

●告別金管局，陳德霖：任內推樓市辣招逼不得已。

●日本8月零售額勝預期，工業產值表現遜。

●日央行多名委員：需持續推行寬鬆措施。

●FOREVER 21在美申請破產保護。

●新西蘭央行：金融體系已做好管理風險準備。

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