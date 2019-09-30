【專家點評】美股發放最後煙花？

資深市場人士鑫濤：由世界大型企業研究會(Conference Board)編製的美國消費信心指數，9月份公布最新的數據自前一個月的134.2急跌至125.1的9個月來的新低水平。由於此指數的研究是以一般消費及與就業情況相關事項作研究考慮因素，因此數據的急跌在在顯示目前美國的就業市場及民間整體消費力正在明顯惡化中。

此情況其實反映今年以來美國聯儲局在目前經濟看似仍處於良好勢頭下卻作出了兩次減息的行動，正向美企釋放一個甚為負面的信號，那便是美國未來的經濟情況掉頭向下的機會極高。因此美企不得不減少投資及減少招聘，結果造成了上述數據急速變差的結果。數據反映了明年美國的經濟情況，將有極高機會一如大多數經濟學家所料般將會向壞的方向走，因此也幾可肯定聯儲局剛開始的減息周期不會這麼快便結束。

目前市場情緒對於聯儲局的加息行動，正以正面的態度看待，對美股亦正發揮正面的效果。上周標指期貨在急跌至50天線支持(2,948點)附近後便強力反彈，指數最低曾見2,946.25點，最後在2,968.25點收市，反映美股目前已找到了強力支持，近期的短暫調整看來已順利完成了。若今日收市標指期貨能承接上周五自低位開始的良好上升勢頭並且升回20天線阻力(2,983點)以上，料有助美股在目前正處剛開始不久的減息周期的良好市場氣氛下再創今年新高。

但留意美股稍後一旦再創新高，倘若升勢無以為繼，便會成為「最後一升」，小心美股隨後的走勢將會由一個極端走往另一個極端。換言之，即是屆時市場的炒作焦點將會轉向壞的方向，使美股將會自新高位急速掉頭向下，甚至會衍生股災式的恐慌大跌市。

所以看淡美股未來大方向的投資者，可以待美股再創歷史高位後，屆時才伺機採取行動，積極部署建立淡倉，以捕捉股災到來時的潛在暴利。

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