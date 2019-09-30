Nasdaq收緊中國小型企業IPO規則及拖慢審批

外電報道，美國納斯達克交易所為打擊中國小型企業IPO，已收緊對其發售新股的限制和拖慢獲批准上市的速度。消息透露，是次收緊IPO規則前，交易所沒有與白宮討論。

報道指，在中美即將恢復貿易談判之際，納斯達克的做法將成為兩國經貿關係的最新引爆點。

據該交易所最新的監管文件，提高了股票平均成交量要求，並要求至少50%股東，在新股發行的每人投資金額須最少達2,500美元。來自企業和投行的消息指，實施新規後，較小型中國企業的IPO申請審時間將加長。

觸發納斯達克有意加強公司上市的限制，主要因為愈來愈多小型中國企業透過IPO吸納中國資金，而非美國資金。大部份企業的股票上市後交投淡靜，原因是股份集中於少數的「自己人」手中，未能吸引納斯達克的主要對象，大型機構投資者。

近日市場盛傳白宮考慮限制美國在華投資，包括將中資概念股在美國退市。不過，美國財政部表示，目前沒有計劃阻止中國公司在美國上市，不過並未有回應是否可能會採取其他行動。

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