新股專輯：綠新親水膠體今日起招股　入場費3515元　

左起：副主席兼副總裁郭東旭、主席兼行政總裁陳金淙、副主席兼副總裁陳垂燁及財務總監兼公司秘書蘇智文

是次發售2億股新股，最多集資3.48億元，集資所得約11%將用於作為位於綠麒(福建)生產廠房旁的新生產廠房建設成本；約33.8%用於興建福建省漳州市龍海市的新生產廠房；約34.2%將用於漳州市興建年新生產廠房；約20%將用於以現金或現金結合股權的方式作出額外戰略投資及收購；約9.5%作一般營運資金。

公司執董、主席兼行政總裁陳金淙稱，公司產品由海藻或植物等提煉而成，並用於食物生產及加工行業。

財務總監兼公司秘書蘇智文表示，原材料供應受天氣影響，價格較波動，不過因公司的產品質量較高，較容易將成本轉嫁予客戶，公司的毛利率得以維持。另外，公司與供應商關係穩定而長久。公司亦會投資更多在研發方面，以有助提升產品的毛利率。

他又指，受到利潤表現帶動，公司負債比率在過去三年一直改善，相信上市後亦會帶來改變，惟未有提及目標水平，僅指希望達健康水平。

被問及中美貿易戰的影響，他指美國佔公司2018年度收入3.4%，但未有受美國加徵關稅影響，會留意事態發展。

對於若以下限定限會否影響業務發展計劃，蘇氏指，公司已有預算方案，日後亦可以透過其他方式融資，不會影響發展計劃。至於人民幣貶值，他指，海外銷售佔比逾50%，並以美元計價，有自然對沖，故人民幣貶值帶來影響不大。

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