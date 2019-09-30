樓價UPDATES：得寶花園一房戶劈價16%沽出

市區細價屋苑繼續跌價，牛頭角得寶花園一房單位，減價約16%，終以412.3萬港元沽出，重返4月份同類型單位做價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島21座中層E室，望海景，四房連套房間隔，實用面積約871方呎，以1,700萬元放盤約3星期，獲區內客換樓客洽購，議價後減價62萬元，以約1,638萬元成交，實用呎價約18,806元。

●西營盤英華閣中層B室，實用面積466方呎，兩房間隔，望市景，以每月26,000元租出，實用呎租55.8元。

●灣仔囍滙2期中低層K室，實用面積約521方呎，兩房間隔，日前獲租客以33,000元承租，實用呎租約63元，業主於2013年12月以1,089.4萬元購入，租金回報率約3.6厘；物業本月暫錄得16宗租賃成交。

●北角豪廷峯2座高層D室，實用面積573方呎，兩房間隔，叫租32,000元，最終減價4,000元，以28,000元租出，實用呎租48.9元，早前同類中層單位曾以31,000元租出，是次租金低約10%。

●西灣河嘉亨灣極高層B室，實用面積約1,129方呎，三房一套連工人套房間隔，望全海景，以月租約63,000元成交，實用呎租約55.8元。

●小西灣藍灣半島7座高層H室，實用面積約566方呎，三房間隔，原業主4月份開價約1,080萬元，9月中減至960萬元，至本月下旬更調整叫價至900萬元，最終議價後以880萬元成交，減價達200萬元，實用呎價約15,548元，買家為同區分支家庭客。

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九龍區

●牛頭角得寶花園C座低層4室，實用面積約253方呎，一房間隔，望山景，早於4月份以490萬元連租約放售，直至近日租客搬出並累減77.7萬元或約16%，以412.3萬元沽出，重返4月份做價，實用呎價約16,296元，約5年升值約48%。

●將軍澳海翩滙6座高層G室，實用面積約858方呎，三房連套房間隔，望海景，以1,320萬元成交，實用呎價約15,385元，原業主於2016年9月，以1,109.3萬元購入，辣招剛鬆綁，帳面獲利約210.7萬元，升值約19%。

●將軍澳居屋唐明苑B座中低層9室，實用面積約646方呎，三房間隔，今年6月於未補價第二市場叫價650萬元放售，減價35萬元或約5%，以綠表價615萬元交吉沽出，實用呎價約9,520元。

●紅磡黃埔花園本月錄16宗交投，按月急升6成，平均實用呎價下調至17,019元，其中12期7座高層B室，實用面積729方呎，三房一套間隔，另設工人房，望內街景，本月中開價1,300萬元，近日調整至1,260萬元即獲洽購，最終累減75萬元，以1,225萬元易手，實用呎價16,804元，買家為同區換樓客。

●西南九龍浪澄灣3座高層D室，實用面積546方呎，兩房兩廳間隔，剛以1,065萬元沽出，實用呎價19,505元，原業主於2007年11月以491萬元買入，持貨近12年，帳面獲利574萬元，升值逾1.1倍。

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新界區

●荃灣麗城花園2期7座中層C室，實用面積約572方呎，三房間隔，望山園及樓景，以645萬元成交，實用呎價約11,276元，原業主在2004年7月以約165萬元買入，持貨約15年，帳面獲利約480萬元，升值約3倍。

●馬鞍山迎海1期2座高層E室，實用面積795方呎，三房一套間隔，開價1,298萬元，議價後減價118萬元，以1,180萬元易手，實用呎價14,843元，原業主於2012年以1,030萬元購入，帳面獲利約150萬元，升值約15%。

●沙田第一城本月暫錄39宗成交，已大幅超過上月全月錄17宗，最新錄得12座中層E室，實用面積504方呎，三房間隔，議價後以840萬元易手，實用呎價16,667元，原業主於2014年以535萬元購入，帳面獲利305萬元，升值約57%。

●上水居屋安盛苑中層14室，實用面積376方呎，兩房間隔，開價約450萬元，議價後以已補地價的自由市場價402.8萬元獲承接，實用呎價10,713元，買家為用家。

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