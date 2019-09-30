大戶睇好！日圓今季料跑贏全球貨幣　目標升到...

外國傳媒報道，今年即將踏入第4季，投資者押注日圓會有好表現！

據彭博社對外匯分析師的調查顯示，預計到2019年底，日圓表現將超越G-10對手貨幣，上漲近3%，至105日圓兌1美元，即每百日圓可能兌7.4港元左右。這種看升預期主要來自期權市場，摩根士丹利及法國巴黎銀行更預計，地緣政治緊張局勢，將使日圓到明年初達到3年高位，即100兌1美元，換言之，每百日圓可能兌約7.8港元。

摩根士丹利是最看好日圓的機構之一，預測日圓兌美元2019年底將從現水平大升6%，至101日圓；法國巴黎銀行則預測升至102日圓。

摩根士丹利全球外匯策略主管Hans Redeker表示，全球環境處於「不穩定」，這將帶來波動，並造成風險資產遭遇挫折，繼而導致日圓轉強。

事實上，由於貿易衝突加劇，令投資者投入避險資產的懷抱，日圓兌美元今年升幅僅次於加拿大元。儘管未來幾個月，大規模日本債券贖回可能會暫時拖累日圓匯率，但隨着全球央行加快寬鬆政策步伐，日本央行在「彈藥」相對較少的情況下，料沒有遏制日圓升值的能力。

管理近6,000億美元資產的安聯投資基金經理Mike Riddell建議增持日圓，並將日圓視為「出色的投資組合多元化選擇」。他說：「未來12至18個月全球衰退的風險大於50%。在我們的基金中，想的是避險，像日圓這樣的貨幣將出現非常大的漲勢。」

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。