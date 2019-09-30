【市後重點睇】人民幣跌至7.14水平　道期升104點

美匯指數繼續企穩於99水平樓上，最新報99.0761，人民幣轉弱，離岸人民幣(CNH)進一止跌見7.1467，港匯升抵7.8399，圓匯於107.8附近上落，歐元企1.09，英鎊仍處1.23水平。金價於1,500美元樓下徘徊，現報1,492美元。布油、紐油分別企61.6美元及55.7美元。道指期貨升104點。

●市後關注點

-16:30 英國第2季國內生產總值(GDP)終值

-17:00 歐元區8月失業率

-21:45 美國9月芝加哥採購經理指數(PMI)

-香港資源停牌，涉內幕消息。

-新股專輯：綠新親水膠體今日起招股，入場費3515元。

-新股專輯：百威亞太收報28.2元，炒高4.4%，每手賺120元。

●歐股開市個別發展，當中英國富時100指數報7,432點，升6點或0.09%；德國DAX指數報12,373點，跌7點或0.06%；法國CAC指數報5,636點，跌3點或0.07%。

●【即市分析】

●【大行報告】

-花旗指港銀行股估值便宜，料吸引長線投資者。

-麥格理指百威具吸引力，目標價睇34元。

●美國納斯達克(Nasdaq)擬收緊中國小型企業IPO規則及拖慢審批。

●黃埔花園三房戶1225萬元沽，9年升值近一倍。

●樓價續跌：

-張聖典料未來數月樓價會止跌靠穩。

-萊坊料未來數月私宅售價指數跌5%。

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