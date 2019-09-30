【市後重點睇】人民幣跌至7.14水平 道期升104點
2019年09月30日 16:10
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(中新社圖片)
美匯指數繼續企穩於99水平樓上，最新報99.0761，人民幣轉弱，離岸人民幣(CNH)進一止跌見7.1467，港匯升抵7.8399，圓匯於107.8附近上落，歐元企1.09，英鎊仍處1.23水平。金價於1,500美元樓下徘徊，現報1,492美元。布油、紐油分別企61.6美元及55.7美元。道指期貨升104點。
●市後關注點
-16:30 英國第2季國內生產總值(GDP)終值
-17:00 歐元區8月失業率
-21:45 美國9月芝加哥採購經理指數(PMI)
●港股重上兩萬六，恒生指數收市升137點或0.53%，報26,092點，整個9月累漲367點或1.42%，第3季則跌2,450點或8.5%。https://bit.ly/2osdMS0
-香港資源停牌，涉內幕消息。
-新股專輯：綠新親水膠體今日起招股，入場費3515元。
-新股專輯：百威亞太收報28.2元，炒高4.4%，每手賺120元。
●A股快報：三大指數收跌約1%，釀酒股受壓。https://bit.ly/2mVftHa
●亞洲股市：日股按季升479點，韓股挫逾3%。https://bit.ly/2nOzH5j
●歐股開市個別發展，當中英國富時100指數報7,432點，升6點或0.09%；德國DAX指數報12,373點，跌7點或0.06%；法國CAC指數報5,636點，跌3點或0.07%。
●【大師睇市】10月仍波動，用貼價證對沖。https://bit.ly/2oqF2QI
●【股匯攻略】金價要睇實1480美元。https://bit.ly/2nLYyqJ
●【即市分析】
-防守股暫時靠邊站。https://bit.ly/2m8OIhY
-港交所宜短不宜長。https://bit.ly/2nKwDr2
-美股發放最後煙花？https://bit.ly/2oqAZUt
●【大行報告】
-花旗指港銀行股估值便宜，料吸引長線投資者。
-麥格理指百威具吸引力，目標價睇34元。
●美國納斯達克(Nasdaq)擬收緊中國小型企業IPO規則及拖慢審批。
●黃埔花園三房戶1225萬元沽，9年升值近一倍。
●樓價續跌：
-張聖典料未來數月樓價會止跌靠穩。
-萊坊料未來數月私宅售價指數跌5%。
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