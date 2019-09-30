新股專輯：世紀聯合今日起招股　入場費2484元

該公司集資所得款項中約31.1%用於撥付透過於中山市開設新門店；約25.5%用於合適機會出現時選擇性收購；約28.1%用於撥付拓展其他綜合性汽車服務；約10.2%用於優化及升級信息技術系統；餘下5.1%用作一般營運金。

公司引入3名基礎投資者，包括博愛醫院前董事局主席何榮添，以及兩名中國商人陳汝明及徐克偉，合共認購4,070萬元等值股份。

該公司主席、行政總裁兼執行董事羅厚杰在記者會上表示，公司售賣的國外品牌汽車都在中國製造，故中美貿易戰對公司影響不大。另外，中國對汽車有剛性需求，尤其是大灣區，故看好汽車行業未來發展。

羅厚杰又指，希望可以透過選擇性收購擴大汽車銷售及服務網絡，但目前沒有收購目標，只要有利集團發展也會考慮，又預計明年第一季將會開設兩間分店，包括凱迪拉克及捷達品牌門店。

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