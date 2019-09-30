新股專輯：世紀聯合今日起招股 入場費2484元
2019年09月30日 16:35
東網電視更多新聞短片
左：副主席兼執行董事陳紹興，中：主席、行政總裁兼執行董事羅厚杰， 右：聯席營運主管兼執行董事李惠芳
中國綜合汽車服務供應商世紀聯合控股(01959)周一起至10月11日招股，以每股1.01元至1.23元發售1.25億股股份，其中10%為公開發售，集資最多1.54億元。一手2,000股，入場費為2,484.79元，預期於10月18日掛牌上市。富強金融資本為獨家保薦人。
該公司集資所得款項中約31.1%用於撥付透過於中山市開設新門店；約25.5%用於合適機會出現時選擇性收購；約28.1%用於撥付拓展其他綜合性汽車服務；約10.2%用於優化及升級信息技術系統；餘下5.1%用作一般營運金。
公司引入3名基礎投資者，包括博愛醫院前董事局主席何榮添，以及兩名中國商人陳汝明及徐克偉，合共認購4,070萬元等值股份。
該公司主席、行政總裁兼執行董事羅厚杰在記者會上表示，公司售賣的國外品牌汽車都在中國製造，故中美貿易戰對公司影響不大。另外，中國對汽車有剛性需求，尤其是大灣區，故看好汽車行業未來發展。
羅厚杰又指，希望可以透過選擇性收購擴大汽車銷售及服務網絡，但目前沒有收購目標，只要有利集團發展也會考慮，又預計明年第一季將會開設兩間分店，包括凱迪拉克及捷達品牌門店。
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。