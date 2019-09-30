【fb直播】港股「十月圍城」有排震？
2019年09月30日 16:35
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宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒(右)
中美緊張局勢再度加劇，有傳美國白宮正討論限制美國資金流向中國，港股周一(30日)早上曾挫近168點；但內地8月製造業PMI勝預期，帶動港股拗腰倒升。港股第三季正式完結，10月以至下季會點走？
「巨無霸」新股百威亞太(01876)終於成功上市，雖然一手中籤100%，但首日掛牌都炒得起，曾升7%。股份未上市時就被富時預告快速納入全球指數，未來可以憧憬納入其他指數成分股？
有傳港交所(00388)正洽商70至80億英鎊的銀團貸款，為收購倫交所籌募資金，同時受惠百威上市，股價升穿10天線，港交所有機會繼續反彈？
中石油(00857)發現10億噸級大油田，「三桶油」齊齊向上，油股升勢係咪曇花一現？
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