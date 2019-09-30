【fb直播】港股「十月圍城」有排震？

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒(右)

中美緊張局勢再度加劇，有傳美國白宮正討論限制美國資金流向中國，港股周一(30日)早上曾挫近168點；但內地8月製造業PMI勝預期，帶動港股拗腰倒升。港股第三季正式完結，10月以至下季會點走？

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