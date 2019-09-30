《Pokémon GO》收入逾13億　膺8月最賺錢手遊

外媒報道，數據研究機構SuperData公布今年8月全球電子遊戲市場報告顯示，《DNF》( Dungeon Fighter Online)、《Pokémon GO》，以及《堡壘之夜》分別佔據個人電腦平台、手機平台，以及主機平台收入榜第一。

數據顯示，手遊平台如今已成為愈來愈多玩家的主要遊戲平台，其所佔份額也在全球遊戲市場中不斷增加。今年8月，全球玩家在個人電腦平台、主機平台、手機平台上的遊戲支出為89億美元，其中手機平台所佔比例最高，達到62%，高於去年同期的57%。

另外，《Pokémon GO》登上8月手機平台遊戲收入榜的第一位，其1.76億美元(約13.7億港元)的收入也創2016年以來最高。

從上榜遊戲看，個人電腦平台遊戲基本是騰訊天下，任天堂仍是主機遊戲最大的巨頭。

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