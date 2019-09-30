香港喺呢個排名失榜首　值得開心嗎？

社會動盪持續，香港經濟及金融市場內有不少榜首地位都動搖，但有個「第一名」最近失去了，港人應該覺得會更好！香港在新近的「最有可能出現房地產泡沫城市」排名由去年的第一連跌兩級至第三，被德國慕尼黑和加拿大多倫多超越。

外媒引述瑞銀集團(UBS)的《2019年全球房地產泡沫指數》報告指，在過去4個季度中，樓價失衡情況尤其在歐元區加劇。與去年相比，德國法蘭克福和法國巴黎成為新增泡沫風險最突出的兩個城市。不過要注意的是，排名尚未涵蓋今年第二季後數據，因此香港政治活動未完全反映。

相比之下，加拿大溫哥華、美國三藩市、瑞典斯德哥爾摩和澳洲悉尼的樓市估值急劇下降。倫敦的房地產市場亦已大大降溫，令這個歐洲金融中心4年來首次脫離泡沫風險領域。

報告又指出，美國的城市排名自2011年以來首次未有錄得上升，當地監管及負擔加劇，已令紐約的樓價落後全國平均水平；而芝加哥則因為其日益嚴峻的財政挑戰，樓價持續被低估。

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