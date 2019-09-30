全球經貿戰：當歐盟受貿戰衝擊　為何法國更勝德國？

中美之間持續的貿易戰已經改變經濟學家對歐洲，尤其是法國和德國的看法。分析認為，德國高度依賴出口及製造業，令其更容易受到全球貿易轉弱的影響，相比之下，法國經濟現時比德國更具彈性和吸引力。

德國與法國是歐元區最大的兩個經濟體，自2012年爆發歐債危機、動搖歐元區經濟基礎之後，德國一直被市場視為最具韌性的國家，相反法國的公共債務居高不下，且更易受到意大利等國家的財務危機影響，但現時情況似乎已經逆轉。

Berenberg銀行首席經濟學家Holger Schmieding指，投資法國較投資德國更好，法國在多數因貿易戰引發的全球製造業衰退中，受創較為輕微。

瑞銀的最新數據顯示，德國製造業佔國內生產總值(GDP)的比率接近25%。相比之下，法國的製造業不到GDP的15%。市場分析指，全球貿易局勢持續緊張，依賴出口的國家將比以國內消費為主的經濟體承受更大的壓力。

瑞銀在報告中又指，長遠而言更看好法國而不是德國，認為法國的人口統計數據對經濟增長更加有利，該國的投資和增長率均高於德國，同時針對結構性改革的長期政策更為嚴謹。

事實上，德國經濟今年第二季較首季萎縮0.1%，惟法國同期增長0.3%。瑞銀預測，法國今年GDP增長率為1.2%，2020年為1%，高於歐元區的平均水平。相比之下，德國預計今年將經濟增長0.5%，2020年則為0.6%。

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