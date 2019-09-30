分析數百份投資刊物後結論：是時候減持美股

外國傳媒報道，擅長以史為鑑的美國著名投資通訊及專欄作家Mark Hulbert表示，投資者或許是時候開始減持美國股票了，即使你認為今次牛市仍有上升空間，也應考慮降低持股比重，因為過去數月以來的回報顯示，今次美股牛市已屆尾聲，追逐「最後的利潤」顯然勝算不高！

他指出，是在分析其一直追蹤的數百份投資刊物組合模型，於牛市中獲得的回報後，得出上述結論。自1990年起，當投資刊物若在牛市時提供的投資組合模型回報在過往12個月，低於整體牛市回報的一半時，就要警惕牛市已屆末段！目前正是如此，不單止12個月，連過去3個月的回報也遠遠跑輸一般牛市時段。

他透露，由於1998年夏季至2000年初，美股升幅十分驚人，故其研究已撇除了該段時間，冀結果更客觀、更有預測力。

他又稱，雖然沒有任何模型能提供100%準確預測，投資者毋須在現階段就立即100%「現金為王」，但必須有所準備，逐步減少股票持倉是上策，如果經濟及股市繼續表現良好，那當然好；若相反，也不會太傷。

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