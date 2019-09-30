財經評論：港家庭負債劇增　樓市去向睇就業

差餉物業估價署昨日公布，8月私人住宅售價連跌3個月，反映被視為樓市最滯後的數據也確認市場已轉角，加上第二季香港正式陷入連番動盪前，家庭債務已劇增，預示樓市前景嚴峻，一旦失業率突飆，隨時出現骨牌式斷供潮，令港人毛骨悚然的「九七夢魘」恐一夜重臨，絕不是危言聳聽！

金管局上周公布最新貨幣與金融穩定情況半年度報告顯示，香港經濟正面對多重阻力，包括環球經濟增長動力減慢、中美貿易糾紛持續，以及最近發生的社會事件等。其中，家庭債務受住宅按揭貸款及其他私人貸款增長帶動，佔本地生產總值(GDP)比率由去年第四季的72%，飆至今年第二季的75.5%，為歷史新高，不但較2008年金融海嘯前的50%左右顯著上升，更是亞洲第二高，僅次於南韓。

當局提醒，倘若經濟轉差令個人收入下跌一成，新做按揭的償債指數就可能會由目前的48.9水平，顯著上升至54.3。數據反映不少人有必要「保飯碗」，否則會令斷供風險驟增，前景十分險要。

可惜的是，香港社會動盪已持續近四個月，依然毫無緩和迹象，政府已多番警告剛過去的第三季經濟幾可肯定負增長。然而，今季由「黃金周」揭序的開局劣勢恐有過之而無不及，預示愈來愈多打工仔將要面對收入減少的事實，樓市焉能強勢！絕不要輕看「黃金周」對香港經濟貢獻，以去年為例，期間旅客達150萬，即香港總人口約五分之一，龐大消費力可想而知。

在旅客急挫及人民幣貶值使港貨變相加價下，銅鑼灣購物旺區目前每大約10間舖，就有一間丟空，令整體旺區零售舖空置率，由今年初5.6%升至八月的6.5%。業界估計，最壞情況未到，估計一線街舖仍要跌租一成至一成半。

旅客卻步，酒店、飲食，以及航空業也受創。據旅發局資料，今年「黃金周」訪港遊客料按年急插近九成，致使由上海來港的機票價錢按年狂劈近四成，同時只有大約三成酒店房間被預訂，以往是七成。再者，有預訂不等如有錢賺，旅客大可以臨時取消行程，業界只能望天打卦。不難預期的是，多個行業的打工仔前景堪憂。

樓價畢竟由2004年至去年累漲逾4倍，為了「上車」，已讓不少家庭面對跨代債務問題，負擔十分沉重，若社會困局仍在，樓市不但坐以待斃，恐引爆更多家庭問題。一言以蔽之，樓市前景還看就業，平定亂局刻不容緩！

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