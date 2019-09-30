樓價UPDATES：資助房屋肯減價即獲承接

二手資助房屋有一定需求，以致減價盤不乏買家承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●將軍澳和明苑9月份錄得一宗成交，屬連補價自由市場個案，該單位為B座極高層1室，以兩房間隔，實用面積634方呎，放盤3個月，減價約35萬元後，以585萬元沽出，實用呎價9,227元。據了解，新買家為上車人士，睇樓兩次即決定入市。

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新界區

●屯門居屋兆麟苑A座高層9室，實用面積645方呎，客廳向南擁內園景，減價65萬元或逾13%後，獲白居二買家於未補價第二市場以420萬元購入，實用呎價6,512元。而原業主早於1991年以約65.8萬元入市，持貨28年帳面賺354.2萬元，升幅逾5倍。

●沙田居屋愉翠苑亦有單位減價9%後易手，上址為S座中層05室，實用面積663方呎，以三房包括一套房設計，向北面望園景。原開價800萬元，放盤一個月，終減至728萬元未補價售出，實用呎價10,980元，原業主2007年底持貨至今，帳面獲利547.8萬元。

●元朗PARK YOHO Sicilia第1A座低層D室，實用面積326方呎，屬開放式間隔。上址8月叫價520萬元，議價後獲減70萬元或13%，以450萬元成交，實用呎價13,804元。單位為原業主於2016年7月以約313.72萬元購入，期內升值43%。

●元朗映御1座高層A室開放式戶，實用面積306方呎，原叫價550萬元，累減93.2萬元後，以456.8萬元易手，實用呎價14,928元。原業主於2016年5月持貨至今，帳面賺110萬元。

●屯門大興花園2期9座低層H室，實用面積419方呎，減45萬元後，獲上車買家以485萬元購入，實用呎價11,575元。上址2016年中購入價為300萬元，3年升值185萬元或62%。

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