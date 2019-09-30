新盤UPDATES：發展商趕及空置稅前積極去貨

空置稅正式推出前，發展商積極促銷現樓單位。各區樓盤湧現大批高價大單位或特色戶交投，反映換樓客入市信心仍然不俗。

●西南九龍匯璽單位加價約1%後售出

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下西南九龍匯璽，今日（9月30日）售出星鑽匯12樓A單位，實用面積1,663方呎，成交價4,609.04萬元，呎價27,715元。該單位上周才落實加價約1%。

●傲瀧特色戶逾5,720萬元售出

新世界發展（00017）引入超長成交期吸客的清水灣傲瀧，單日再沽兩伙，吸金逾1億元。當中D座P16單位，實用面積2,619方呎，售價5,720.4萬元，呎價21,842元。項目至今累售624伙，連同售出車位套現逾175億元。

●富豪‧山峯連沽兩伙 套現6300萬元

百利保控股（00617）等沙田九肚富豪．山峯，透過招標形式成功售出兩個分層戶，合共套現6,300萬元。其中第8座1樓B室，實用面積1,625方呎，連車位成交價3,000萬元，呎價18,462元。而同座3樓B室，連車位售價3,300萬元，呎價20,308元。

●富‧盈門賣出兩伙複式戶

華懋集團的大埔富‧盈門連錄兩宗交投。其中第2座18至19樓複式單位B，實用面積1,550方呎，天台面積254方呎，連車位售價2,398萬元，呎價15,471元，較之前推出價單的折實價低約16%。而第1座18至19樓複式單位A，實用面積1,574方呎，連車位以2,388萬元賣出，呎價15,172元，較價單折實價低約一成。

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