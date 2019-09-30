美股著名分析員：目前市況似1998年　隨時爆升

外國傳媒報道，曾為瑞銀美股策略師、現為BTIG首席股票及衍生工具策略師Julian Emanuel最新表示，美股似有1998年迹象，即或許爆升在即！

他指出，1998年美股也是洋溢着悲觀情況，主因是美國本土及外圍受累於多重政治壓力，情況與目前類似，但當年第4季股市表現出奇地好。

他說：「1998年第4季股市在之前的周期性低位反彈18個月，累升68%，直至2000年3月見頂。故此，我們也預計目前標指在接下來的4個月也會飆至歷史新高，將吸引不少基金重投股市，市場或牛聲四起。」

不過，他最後指出，2000年快樂過後，就是悲痛之時，故目前市況若真的似1998年，也是「最後一擊」了。

他估計，標指將在2,820至3,030點之間上落，年底目標是3,000點，認為股市在第4季的表現可能與第3季不同，因為在於美國總統特朗普將開始為2020年總統大選「造勢」，可能會採取行動促進經濟發展，例如找到解決與中國貿易戰的辦法，只要一項協議就可能提振股市。他特別看好金融和能源類別股份。

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