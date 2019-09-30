夜市UPDATES：美官員安撫市場　道指飆百點

美國官員否認阻止中國公司在美上市，言論安撫市場情緒。美股道指高開後曾經升逾百點，目前報26,902點，升81點或0.30%；標指報2,972點，升11點或0.37%；納指報7,972點，升32點或0.41%。美股開市後，港股期指夜市跌勢輕微收窄，目前報26,028點，跌14點，低水64點。

早前有報道稱，美國正在討論限制美國在中國投資的方式，消息拖累上周五美股及中概股大跌，並為中美貿談增添不明朗。

焦點個股方面，摩根大通將蘋果公司(Apple Inc.)目標價由243美元上調至265美元，較上周五(27日)收市價有21%溢價，料受惠於較強的iPhone銷售及投資者信心改善。Apple股價早段升1.3%。

經濟數據方面，美國9月芝加哥PMI報47.10%，差過市場預期的50%，反映美國經濟再響警號。接下來，周二將公布美國9月Markit製造業PMI終值；周四有美國8月工廠訂單和8月耐用品訂單數據；周五有9月失業率以及9月非農就業數據。

歐洲火頭處處，據報英國主要反對黨領袖將進行私下會談，考慮在脫歐協議沒有進展下採取「非常行動」，包括脅迫首相約翰遜下台，或迫使約翰遜向歐盟尋求再度延期脫歐。

另外，市場擔心去年意大利制訂預算案與歐盟的衝突會在今年重演；德國領先經濟機構將2019年德國經濟增速年率預期從0.8%下修至0.5%，2020年增速由1.8%下修到1.1%。

歐股尾市個別發展，英股跌0.11%；德股升0.16%；法股升0.32%。歐元兌美元擴大跌幅，觸及2017年5月以來兩年多新低位，最新失守1.09關口，低見1.0884，為2017年5月12日以來最低；歐元兌港元低見8.53水平。

【21：30】觀望中美貿易談判進展，美股周一(30日)早段靠穩，道指升96點，至26,916點；納指升25點，至7,965點；標指升7點，至2,968點。

財經雜誌《巴隆氏》指出，富國銀行開始整頓業務，建議投資者買入。富國銀行股價早段升0.12%，至50.77美元。

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