全球經貿戰：著名學者警告中美陷「修昔底德陷阱」

外國傳媒報道，上周五(27日)美國傳媒突然引述消息指，白宮有意尋求限制美國資金流向中國，並可能限制中國企業在美國上市。消息一出，美股應聲下挫，在美上市的中資概念股一瀉如注。儘管當日稍為時間及周一(30日)皆有美國官員否認消息，但「空穴來風，未必無因」，市場對此舉措仍充滿戒心。

回看2018年3月，美國總統特朗普說：「貿易戰好，容易贏。」然而，直到目前為止，白宮仍覺得需要擴大對中國的「極限施壓」，而且在知識產權、技術轉讓，以及補貼國企上絲毫沒有進展，不禁讓人覺得，「貿易戰好，容易贏」嗎？

日本首相安倍晉三特別經濟顧問、耶魯大學經濟學教授，以及東京大學經濟學榮譽教授濱田宏一表示，特朗普發動的貿易戰，是建基於美國擔心中國冒起，並成為全球第二大經濟體，多於純粹經濟上的合理性問題，「同一齣戲」在1980年代於日本上映，當時美國又是以貿易問題為名，與日本周旋。

當然，有了美日的歷史，令中美之間的談判糾紛進入了「修昔底德陷阱」。所謂「修昔底德陷阱(Thucydides's Trap)」，是指一個新崛起的大國，必然要挑戰現存大國，而現存大國也必然回應這種威脅，這樣戰爭變得不可避免。

當今宏觀經濟學大師、美國哈佛大學經濟學教授巴羅(Robert Barro)亦警告，特朗普及白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)正扭曲長久以來行之有效的經濟學理論。他們認為，出口是「好」，進口是「壞」，正因為中國長期出現貿易順差，令中國極速富庶起來，而美國人則以其開支「支持」了中國！巴羅認為，他們所持的理由不妥。事實是，中國每年對美國的大約5,000億美元貿易盈餘，是用來再投資美國國債，為美國財政赤字提供資金。

因此，特朗普所做的，或許正長期損害美國經濟及消費者利益。之前美國經濟向好，是因2017年減稅所致，然而，近期減稅效力消退，令經濟放緩，特朗普就歸咎於聯儲局收緊貨幣政策。其實，若繼續與中國打貿易戰，才是長久的傷害。

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