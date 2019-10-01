東方日報B2：5大因素困擾　恒指股災月睇二萬五

港股在9月最後一日雖然上揚，但無法扭轉第三季下跌頹勢。(中新社圖片)

港股受香港示威活動及中美貿易戰雙重夾擊，拖累第三季恒生指數挫2,450點，為2015年第三季之後表現最差一季，更連挫兩季，累瀉2,958點或10.19%。綜合證券界意見認為，10月份港股在五大不明朗因素下，有機會重演「十月圍城」困局，恐下試25,000點或更低水平。

9月份最後一個交易日，恒指曾經下跌168點，低見25,786點，但之後迅速反彈，曾漲206點，高見26,161點，收市仍升137點，重越26,000點關，報26,092點。國企指數走勢相若，曾跌72點，之後最多倒升86點，收市則升52點，報10,200點，港股總成交約734億元，沽空金額約107億元，沽空比率約14.6%。

全月計，恒指累漲367點、國指累漲117點，雙雙扭轉之前連續兩個月下跌頹勢，但不足以收復失地。國指第三季累挫680點或6.26%，與恒指同樣連續兩季下跌，累積下挫1,178點或10.36%。

本報統計顯示，恒指於過去五十年10月份的表現，當中只有十三年為跌市，換言之，升市比率高達74%。然而，十三次跌市中，有六次跌幅超過5%，佔比接近五成，其中1982年、1987年、1997年及2008年，單月暴瀉15%以上。

花旗銀行(香港)投資策略及環球財富策劃主管黃栢寧指，10月份港股頭號焦點無疑是中美貿易談判，但不宜寄予厚望，而中美兩國角力早已超越貿易範疇，資金不會貿然入市。同時，英國可能硬脫歐，若沙特阿拉伯石油設施再受襲，地緣政治觸發油價再漲，可能影響全球經濟。

他認為，港股現價不太高也不太低，10月將於25,000至27,500點之間徘徊，惟市場氣氛真正轉勢，需要中國經濟數據有持續向好迹象，「曇花一現嘅好數據今年已出現唔少次。」投資者宜選擇能夠維持理想派息的股份，即使今次升幅強勁的內需股亦要重新審視，務求先建好收息組合，再觀望經濟回暖，才考慮更進取。

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉認為，10月份港股無疑受到中美貿易談判及英國脫歐進程影響，惟值得注意的是，現時市場期望聯儲局本月底再次減息的機會低於五成，近日資金亦有流入美元資產避險，之後或會從中港股市等市場流走。此外，全球經濟下行壓力加劇，美企業績能否支持其高估值實在存疑，而人民幣貶值的負面影響亦將於第三季開始反映在中資股業績上。

她續稱，就算中美貿易談判有正面消息，但不太可能是「傾掂數」，大市恐會被企業業績拖低，恒指將於24,500至27,500點之間波動，建議投資者增持現金，股票則分兩部分。一部分是「兩電一煤」之類派息高或具防守力股份，另一部分是不受貿易戰影響的內需主題，如物管股和燃氣股，醫藥股與體品股升勢可能減弱，惟跌市時仍有望獲買盤吸納。

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