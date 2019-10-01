沙特阿美傳與中石化等接洽　爭取成為IPO基礎投資者

外電引述消息報道，沙特阿拉伯國營油企沙特阿美與亞洲國有石油生產商接觸，包括中國石化集團及馬來西亞國有油企Petroliam Nasional等，以磋商作為其IPO的潛在基礎投資者。

消息指，沙特阿美最近與多家潛在投資者洽談，包括中國主權財富基金、中國石油天然氣集團、阿布扎比主權基金Mubadala Investment及加拿大養老基金等，現仍屬初步接觸，今明兩周將開會再磋商。

早前有報道指，公司擬將招股規模由原來佔股本5%擴大至10%，估值或高達2萬億美元。預期最快11月在沙特交易所上市，在2020年或2021年在海外進行第二階段的IPO。

就沙特石油基礎設施早前受襲，沙特阿美行政總裁Ibrahim Al Buainain表示，公司石油產量於9月25日已恢復至990萬桶/日，現產量略有提升，但仍有閑置產能。他並指，未有因為襲擊事件而影響向客戶交付石油。

另外，國際評級機構惠譽將沙特評級由A+下調至A，主因是地緣政治緊張局勢升溫，展望維持「穩定」。並調整對沙特經濟基礎設施在區域軍事威脅受衝擊程度的評估，料其面臨進一步被攻擊的風險，估計美國和沙特與伊朗將陷入更深層次的衝突。

該行估計沙特今年石油產量平均在970萬桶/日，繼續低於其向石油輸出國組織(OPEC)承諾的直至2020年首季的1,030萬桶/日的生產水平，預計2019年布油平均在65美元/桶。

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