樓價UPDATES：東涌區9月成交量創半年新高

受惠業主積極減價套現，東涌區9月份錄近70宗成交，創半年新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河嘉亨灣2座高層D室兩房戶，實用面積496方呎，以1,150萬元易手，實用呎價約23,185元。買家為同區上車用家，由於看好區內樓市潛力及屋苑質素，故斥資入市作。原業主於2014年9月以842萬元入市，帳面獲利約308萬元。

●西半山莊士明德軒高層C室，實用面積264方呎，一房設計，成交月租1.8萬元，實用呎租68.2元。按業主於2019年7月買入價631萬元計，租金回報率3.4厘。

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九龍區

●奧運站海桃灣3座中層A室三房戶，向西南望海景，實用面積649方呎，以約3.4萬元放租約1個月，吸引區內人士洽詢，減價約4,000元，以3萬元租出，實用呎租46.2元。

●將軍澳新寶城2座高層A室，實用面積436方呎，兩房間隔，獲區內買家以690萬元購入，實用呎價15,826元。據了解，原業主於2010年5月斥資約245萬元購入，帳面獲利445萬元。

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新界區

●東涌東環6A座中層08室，實用面積648方呎，三房連套房間隔，原叫價770萬元，火速獲區內投資者洽購，放盤僅1天，減至757萬元沽出，實用呎價11,682元。按單位現時月租17,750元計，租金回報率約2.8厘。原業主於2015年以630萬元入市，升價127萬元或20%。

●屯門凱德花園3座中層E室兩房戶，實用面積312方呎，區內首置買家鍾情單位客廳擁開揚景觀，以405萬元入市，實用呎價12,981元。原業主於2016年以約290萬元購入，升值約115萬元。

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