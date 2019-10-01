人造肉刮起1.09萬億商機　麥當勞在北美開售PLT漢堡包！

外媒報道，全球快餐連鎖巨頭麥當勞日前在加拿大首次進軍人造肉市場，推出使用植物肉的餐飲食品--PLT漢堡包（PLT分別代表植物、生菜和蕃茄），這款漢堡包使用人造肉公司Beyond Meat供應的植物肉，現在在加拿大的28家連鎖店開始銷售。

隨着在北美地區的首次推出，麥當勞在美國市場的菜單中添加植物肉漢堡包的方向又邁進一步。

面對市場對於植物肉的需求繼續飆升，大多數金融分析師預測，未來十年，這類產品的市場可能會對傳統肉類行業產生重大影響。巴克萊銀行預測，到2029年，替代蛋白質市場可能達到1,400億美元(約1.092萬億港元)。

在麥當勞之前，全球另外一個快餐連鎖巨頭漢堡王(Burger King)也進入植物肉市場。八月份時，漢堡王開始在美國的7,000多家連鎖店銷售植物肉巨無霸漢堡包。不過在植物肉的供應商方面，他們選擇Beyond Meat的競爭對手Impossible Foods。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。