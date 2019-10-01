比特幣上周暴跌有原因？專家咁解釋...

虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)早前於一周內大跌兩成至8,000美元水平，外電引述摩通報告指，美國洲際交易所推出的比特幣期貨，以及比特幣出現「超賣」情況，為價格突然下跌的主因。

分析指，以實物結算的比特幣期貨合約雖令市場變得更成熟，但比特幣持有人或「礦工」，可透過出售比特幣期貨對沖潛在價格風險，因而令比特幣早前突然急跌。

事實上，該期貨合約推出首日僅完成71個比特幣的期貨合約交易，令市場認為，期貨反應冷淡及遜預期，亦可能拖累價格下跌。另外，外界關注美國當局未必認可相比特幣相關的交易基金，亦為價格走勢添壓力。

摩通又提到，比特幣價值早前升至高位期間有超買情況，而過去數月在芝加哥商品交易所的比特幣長倉合約有顯著跌幅，意味投資者對比特幣前景欠信心，因而令其價格突然大跌。

根據CryptoCompare數據，比特幣跌穿1萬美元關口後靠穩，10月1日曾低見 7,858美元，最新報8,431美元，按日揚約6.7%，惟與2017年底曾逼近2萬美元，價格至今仍累跌近六成。

另外多隻虛擬貨幣全線上揚，以太幣(Ethereum)最新報180.57美元，按日升7.47%；萊特幣(Litecoin)則報56.67美元，按日升5.75%。

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