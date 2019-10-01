Apple最強分析師：明年iPad和MacBook將搭載mini LED屏幕

外媒報道，關於蘋果公司(Apple Inc.)正在開發mini LED屏幕技術的傳聞已經由來已久，有Apple最強分析師之稱的天風證券分析師郭明錤重申，Apple最快將在2020年第4季與2021年第一季分別推出配備mini LED顯示屏的iPad與MacBook。

Apple在今年WWDC 2019開發者大會上推出的Pro Display XDR顯示器搭載類似mini LED的顯示屏幕，能實現1000000：1的對比度以及1000nit的全屏持續亮度，但這種顯示技術並非「真正的mini LED」。

郭明錤表示：「為實現行動裝置外觀設計薄型要求，我們預測iPad與MacBook將採用約1萬顆LED，且LED顆粒尺寸在200微米以下的mini LED顯示屏。」他並指，配備mini LED的iPad與MacBook，將被定位在最高端產品。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。