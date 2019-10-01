著名大鱷巴斯︰中國企業不守規則就應在美股除牌

早前有外媒報道稱，美國正考慮把中國企業從美股除牌，惟其後消息遭白宮否認。著名金融大鱷、曾經在2008年金融海嘯期間獲利豐厚的對沖基金經紀、Hayman Capital Management創始人巴斯(Kyle Bass)表示，如果中國公司不遵守與所有美國公司相同的標準，就不應該在美國的證券交易所上市。

巴斯表示，到2021年，將有大約1萬億美元的美國資本流入中國，而在美國上市的中國企業價值將近2萬億美元。他認為，美國需要打擊這些在美上市的中國公司不合規背後的「瘋狂」性質。

他認為，中國公司在商業準則方面未能與美國公司看齊。他說︰「想像一下這些公司背後有什麼樣的欺詐行為。」「所有流向中國公司的美國資金，都等如投資了未依法經營的公司。」

巴斯更直言：「忘記退市(delisting)，我們應該註銷(deregister)這些公司。」他更稱︰「要讓中國公司的標準提高到我們的水平，才可長期保護美國投資者。」

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