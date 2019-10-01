理財Campus ：坊間四法則　為資產增值

「你不理財，財不理你」這句說話道出理財的重要性！然而，理財之道博大精深，普通小市民未必有能力駕馭，坊間一些相對簡易的理財法則或公式，驟眼來看頗有參考價值，但到底又是否「真理」？

●用100減歲數：透視股債比重

參考價值：★★★★（以5★為最高，1★為最低）

用100減掉你現時的年齡，得出的數值等於你可以投資多少比例的高風險資產，包括股票或股票基金等，餘下的則投資債券等較低風險的資產。以30歲人士為例，100減30計算下，則投資組合內可以70%是股票、30%是債券。若閣下的年齡為60歲，按100減60計算， 則股債的比重為40%及60%。究竟這個計法有沒有道理？

香港財務策劃師學會董事張言銘表示，坊間很多理財法則有其背後的原理，儘管有些未必很科學化，但可視作參考指標。但公式歸公式，投資多少高風險資產視乎個人風險取向，即使是年輕人，如果對股價的波動感不安或睡不着，也未必適合持有太多股票，應該參考指標後再進行調節。

前海理財行政總裁陸東全指，另一個可參考的投資組合股債分配是，45歲前100%股票，由45歲開始，每年把5%股票比例轉至債券，到65歲退休時組合變成100%債券，這樣投資風險可逐年降低。

●72變法：預計資本倍增需時

參考價值：★★★★★

72變法可用作估算把投資本金倍增所需的時間，方法是以72除以該投資項目的年收益率，得出的數字是本金大概要增加一倍所需要的投資年期。例如100萬元本金投資於年收益率5%的債券，預期約14.4年（72÷5）後本金可增至200萬元。

如果大家成功找到一項年收益率36%的資產，意味兩年本金可翻一番。但實際上，要尋找每年5%的投資回報，其實也非易事。

張言銘稱，72法則之外，亦有114法則和144法則，分別計算本金三倍和四倍所需年期。同樣以年收益率5%的資產為例，100萬元可於22.8年（114÷5）增至300萬元；於28.8年（144÷5）增至400萬元。

時間看似很久，但在現時低息環境下，他認為穩健的投資要爭取5厘年回報不算容易，或多或少要冒一點風險，例如投資一些高派息的股票、高收益債券等。

●收入分配法：避免做月光族

參考價值：★★★

把每月賺的錢都用光的人被稱作「月光族」，如果想月月有錢剩，就要重新審視個人消費習慣，並把每月收入分配至不同範疇。坊間建議的收入分配比例林林總總，可加以參考制訂適合自己的比例。

例如「50/30/20分配法」，收入的50%用作租金、水電煤、飲食等必要支出；30%用作旅行、娛樂等非必要支出；餘下20%用作儲蓄投資。又例如「4321理財法」，40%用作投資、30%用在衣食住行等基本開支、20%作儲蓄備用資金、10%用來買保險。「3-3-3 收入分配法」則是把薪金拆成三份，投資理財、生活消費、儲蓄備用資金各佔三分一。

張言銘指，理財最重要的原則，是先出糧給自己，所以至少把一成收入儲起。雖然強積金已經令打工仔「九折」出糧，但市場普遍認為不夠退休儲備，自己仍需額外儲蓄。

他認為分配收入的關鍵是有規劃、以及先儲蓄後消費。一般而言，把每月收入70%作日常支出（包括必要和非必要支出）、10%作緊急資金、10%作投資、10%作退休儲備可以考慮。而如果要還債，記緊要把部分比例撥去還債。

●4%法則：退休儲備金指標

參考價值：★★★★

4%法則是退休後，每年只從退休金戶口提取4%金額作使用。這亦可用作推算需要準備多少退休金。例如退休後每月要花2萬元，一年花24萬元，便需準備600萬元（24萬元÷4%）退休金。

4%法則是九十年代有學者研究出投資美股和美債組合，過去七十五年可取得年均回報超過4%。假設退休金可長期維持此回報，每年提取4%作生活費不會動搖本金，可無休止地滾存下去。

張言銘認同4%法則可作參考，另坊間也提出用20至30倍的年收入作為退休儲備金額，亦可作參考指標。然而，若想作更準確計算，可運用現時多個相關網上計數機。

●善用網上工具估算退休開支

現時坊間有不少免費的網上計數機，大家在輸入資料後，可計算自己的退休儲備是否足夠或應該準備多少退休金。

當中，在積金局網站（www.mpfa.org.hk）內的「強積金教育天地」，找到「積金計算機」，當中有一個是「退休需要計算機」。

如果一名40歲男士期望60歲退休後，可維持現時每月2萬元的生活開支，預期壽命83歲（香港男性去年平均預期壽命82.2歲），並預計退休後的投資回報率和通脹率同為2%。按此計算，以今日值來計，其退休生活所需金額約552萬元。

另一方面，在每月收入開支分配上，亦可以透過網上工具幫手監察。例如錢家有道（www.thechinfamily.hk）網站上的 「工具及資源」，在「理財工具」一版內設有「個人收支計算機」。

大家可逐項記錄個人收支，例如薪金收入、儲蓄及投資相關收入；以及家居、交通、飲食、供養父母、稅項、購物、生活消閒、教育及養老準備等不同支出，其後會顯示每個項目佔整體開支的比例，助大家制訂開支預算，以及找出入不敷支的原因。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。