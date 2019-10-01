財經評論：展覽接單財路斷　港經濟傷口灑鹽

社會動盪持續，加上中美貿易僵局待解，致使全球企業見步行步，無不縮減開支。香港作為外向型經濟體、貿易佔比達整體貢獻約兩成，唇亡齒寒是必然，以往港企可靠大型展覽會爭奪國際大單，現時此路半封，中小企恐觸發倒閉潮絕非危言。

一直以來，香港藉着地利交通及經濟自由的優勢，是全球第七大商品貿易經濟體，並是亞太區內首要的會議展覽中心。貿發局每年會主辦數十項大型展覽會，不少更是亞洲及全球最大，包括電子、珠寶、禮品、鐘錶，以及燈飾等，吸引了全球巨企派員來港採購，讓港企能留在本土，也可以獲得國際訂單，不少中小企亦會趁此良機向政府申請資助，推廣其品牌及產品。

然而，即使有政府協助，企業要成功在展覽會中覓得顯眼位突圍，動輒需花費過百萬元，即使是蚊型的新進創業公司，承租一個不太起眼的位置、連同小量裝潢，也需要六位數字的開支。倘若會場冷清，企業無法獲得足夠訂單，這筆花費自然付諸東流，對不少中小企而言絕對是打擊。可惜的是，目前正正遇着這種屋漏偏逢連夜雨的慘況，示威不斷帶來的「攬炒」格局日益明顯！

面對社會亂局，酒店、旅遊、航空、餐飲等行業首當其衝成為眾矢之的。其實，單計旅遊業，只佔香港本地生產總值（GDP）比重約半成，貿易佔比更重，計及物流等相關行業，去年佔據整體經濟約兩成，從業員逾四十萬人，佔整體就業人口逾一成。所謂一葉知秋，展覽業接單不濟，反映整體企業訂單不足，打工仔就算保得住職位，也難望加薪，工資不減可能已是萬幸，消費市道又怎會有起色？

再者，去年香港合共舉辦了逾百項展覽，吸引超過190萬名海外過夜旅客參加，間接帶挈了酒店、航空、餐飲業等，足證經濟組成是環環相扣、密不可分。目前社會動盪則牽一髮而動全身，挾持着所有民眾福祉，試問抗爭者有否想過不少人是手停口停、肩負着供養家人的重擔？

對於沒有經商經驗的人來說，可能以為展覽會只是停留在一年一度的書展、電玩展、美食展等，針對公眾為主的活動，其實只是九牛一毛，真正能保得住數十萬人「飯碗」的是以商界為對口的大型展覽，例如鐘錶、禮品等，如今生意大受打擊，絕不是局外人能明白。

事到如今，是客觀冷靜的時候，社會需要休養生息，確保打工仔能「糊口」才是最基本的人道問題，別再忽視經濟連鎖效應。

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